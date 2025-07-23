Kocaeli'den Girişimcilere Özel Karavan Üretimi

Kocaeli'de yaşayan makine mühendisi Segah Sağra Öztüre ve elektrik-elektronik mühendisi eşi Levent Öztüre, girişimcilere ve firmalara özel tasarımlarla çeşitli iş kollarında kullanıma uygun karavan üretiyor.

Arkadaşlarına hediye ettikleri karavanda kalite sorunları yaşamaları üzerine "Biz daha iyisini yaparız" diyerek girişimde bulunan Öztüre çifti, Başiskele ilçesinde 750 metrekarelik bir atölyede üretime başladı.

Bir buçuk ayda tamamladıkları ilk karavanı defalarca gözden geçirerek istedikleri kaliteye ulaştıran mühendis çift, ilk siparişlerini Gaziantep'te faaliyet gösteren bir kafeterya zincirinden aldı.

Artan talepler üzerine imalat kapasitelerini genişletip 4 ay içinde kapalı alanı 1250 metrekare olan yeni bir imalathaneye taşınarak ekibini güçlendiren çift, Amerikan tarzı vagon tipi, tamamen sac ve profil kullanılarak üretilen karavanlarla çeşitli projelere imza attı.

İstanbul ve farklı illerdeki marinalarda satış kümeleri oluşturan çift kafeterya, dondurmacı, kuaför, burgerci, el yapımı ürün satışı, mobil ofis ve showroom gibi farklı kullanım alanlarına yönelik kişiye özel iş karavanları tasarlayarak girişimcilere taşınabilir çözümler sundu.

"Bir akşam kahve içerken karar verdik"

Firmanın yönetim kurulu başkanı ve makine mühendisi Segah Sağra Öztüre, AA muhabirine, daha önce iş karavanı üretimi gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Bir arkadaşlarına karavan hediye etmek istediklerini anlatan Öztüre, başka bir şehirden aldıkları ürünün yağmur suyu aldığını belirten Öztüre, "Gerçekten çok mahcup olduk. O akşam evde eşimle balkonda kahve içerken 'Biz bunun daha iyisini yaparız' dedik. Eşim projeyi çizdi, ertesi gün bir fabrika kiraladık. Sonrasında kendimizi bu sürecin içinde bulduk." dedi.

Öztüre, karavanın her aşamasında birlikte çalıştıklarını, tamamen sacdan, profil ve kaynakla üretim yaptıklarını, gıdaya uygunluğu için de iç kaplamada paslanmaz sac kullandıklarını anlattı.

"Bizde hiçbir şeyin eğri olmaması gerekir. Her şey ölçüsünde ve nizami olmalı. Ürünün 1-2 yıl değil, 5-10 yıl hatta daha uzun süre kullanılabilir olmasını hedefliyoruz." diyen Öztüre, üretim sonrası bakım ve servis konusunda da müşterileriyle sürekli iletişimde olduklarını kaydetti.

Öztüre, gün içinde işlerini hallettikten sonra imalathanede eşine destek olduğunu, iç kaplama ve perçinleme gibi işlemleri bizzat kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

"Karavan sadece ürün değil, çözümdür"

Levent Öztüre de sadece araç değil, kullanıcıya özel çözümler sunduklarını, elektrik altyapısından su tesisatına, dış cepheden iç tasarıma kadar her ayrıntıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Tüm üretimin el işçiliğiyle ve kalıp kullanılmadan gerçekleştirildiğini belirten Öztüre, "Kullanım sırasında sorun yaşanması halinde, kaynak biz olalım ya da olmayalım, satış sonrası desteğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öztüre, ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun belgelendirmeyle üretildiğini aktararak Hollanda ve Almanya başta olmak üzere, yurt dışından bazı firmalarla temas halinde olduklarını, kısa süre içinde Avrupa'ya ihracat yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar verdikleri tüm karavanların Türkiye'de bilinen, güvenilir markalara teslim edildiğini dile getiren Öztüre, "Sezonluk değil, uzun ömürlü ürünler üretiyoruz. İş yapmaktan vazgeçilse bile aynı karavan yaşam karavanına dönüştürülebiliyor yani karavan sizinle yaşamaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk karavanı 1,5 ayda tamamladıklarını anlatan Öztüre, sonraki üretimlerde bu sürenin giderek azaldığını ve artık 15-20 gün arasında sıfır hatayla karavan üretebildiklerini ifade etti.

"Mobil mutfak yatırımı daha ekonomik"

Zincir hamburger markasının işletmecisi Yasin Okan ise Kocaeli ve Sakarya'daki mağazaları için alternatif yatırım modelleri aradıklarını, çeşitli festivallere mobil mağazalarla katıldıklarını anlattı.

Öztüre çiftiyle tanışarak projelerini incelediklerini aktaran Okan, "Franchise mağaza kurulumları çok yüksek maliyetli. Mobil mutfaklar, daha ekonomik ve taşınabilir bir çözüm sunuyor. Sadece hamburger değil, tantuni, tatlı ve kahve konseptlerini de bu projelerle sahaya çıkarabilir miyiz, onu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.