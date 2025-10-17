Haberler

Kocaeli'den Gazze'ye yardım kampanyası başlatıldı

Kocaeli'de Gazze'ye gönderilmek üzere gıda, hijyen, sağlık, medikal ve kıyafet ürünlerinden oluşan yardım kampanyası başlatıldı.

Darıca ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Gebze Teknik Üniversitesi, Kızılay ve Kent Konseyinin işbirliğiyle Cevher Dudayev Parkı'nda belediyeye ait restoranda yardım etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, yaptığı konuşmada, Gazze'nin, Türkiye aracılığıyla tekrar ayağa kaldırılacağını söyledi.

Gazze'de iki hastanenin medikal, ameliyat ve ilaç masraflarını karşıladıklarını dile getiren Pay, "Tam barış olduğu anda yeniden bir hastane inşa etme projemiz de olacak. Bunu da değerli Türk milletinin yardımıyla başaracağız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle ilan edilen ateşkesin ardından mazlum Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması noktasında devletin yürüttüğü yoğun diplomasi ve çabalara yürekten teşekkür ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinlikte Gazze için şiirler okundu.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
