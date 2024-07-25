Kocaeli'den Belçika'ya 42 Tonluk Sıvı Tankı İthal Edildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde üretilen tek parça halinde 20 metre uzunluğa ve 42 ton ağırlığa sahip sıvı tankı, 3 gün süren yolculuk ile Belçika'ya ithal edilmek üzere Derince'deki limana getirildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir makine fabrikası tarafından üretilerek Belçika'da Brüksel yakınlarında kimyasal madde üretimi yapan bir firmaya satılan tank, ithal edilmek üzere 3 gün süren yolculuğun ardından Derince ilçesindeki limana getirildi. 20 metre 50 santim uzunluğa, 5 metre 90 santim genişliğe ve 6 metre yüksekliğe sahip olan 42 ton 500 kilogram ağırlığındaki tankın taşınması sırasında hummalı bir çalışma yürütüldü. Dilovası ilçesinden çıkan dev taşıyıcı, D-100 kara yolu ve TEM otoyolundaki üst geçitler sebebiyle bu yolları kullanamadığı için Eski İstanbul Yolu Caddesi'ni kullandı. Bu hat üzerinde 40 kilometre yol kateden ekip, daha sonra Derince ilçesinde sırasıyla Taşköprü Yolu Sokak, Kamuran Caddesi, Önder Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Nihat Erim Caddesi ve D-100 kara yolu rotası üzerinden limana ulaştı. Dev aracın geçişi sırasında sokaklarda elektrikler kesilerek, rotası üzerindeki elektrik telleri söküldü. Tank, sabaha karşı uzun yolculuğunu tamamlayarak limana getirildi.