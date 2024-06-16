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Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Glutensiz Yaşam İçin Farkındalık

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Kocaeli'de düzenlenen 4. Glutensiz Yaşam Turu, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 16 bisikletlinin Ankara'ya pedal basacağı bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek. Tur kapsamında çölyak dernekleriyle etkinlikler yapılacak ve çocuklara glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak. Etkinlik, Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için Ankara'ya gidecek.

Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübü (KOBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen "4. Glutensiz Yaşam Turu", 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen projede, gönüllü 16 bisikletli farkındalık yaratmak için Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal basarak, rota üzerindeki çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak.

Çölyak ve Pku rahatsızlığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, içinde glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak.

Etkinlik, 28 Haziran Cuma günü Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Anıtkabir Kocaeli Ankara Spor Güncel Haberler

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