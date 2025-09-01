Kocaeli'deki Yangında İki Şüpheli Tutuklandı

1) KOCAELİ'DEKİ YANGINA İLİŞKİN 2 TUTUKLAMA

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, yaklaşık 16 dönümlük ağaçlık ve makilik alanın küle döndüğü yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki ağaçlık ve makilik alanda 24 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. 102 personelin görev aldığı ve 26 arazöz, 5 tanker ile 2 helikopterle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, T.A.'ya ait ev ise kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında işte olduğu öğrenilen ve geri döndüğünde evinin yandığını gören T.A., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

Yangında yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alan yandı. Kullanılamaz hale gelen evin alt kısmındaki hurda ve lastiklerin yakıldığı, kontrolden çıkan alevlerin ağaçlık ve makilik alana sirayet ettiği ortaya çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına ilişkin S.S. ve G.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.