Kocaeli'deki Yangında 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.