Kocaeli'deki Yangın ve Patlama Soruşturması: 7 Yetkili Açığa Alındı

(ANKARA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretim yapılan bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve patlamaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın selameti açısından 7 yetkilinin açığa alındığını bildirdi.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) personeli hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" denildi.