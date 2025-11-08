Haberler

Kocaeli'deki Yangın ve Patlama Soruşturması: 7 Yetkili Açığa Alındı

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik üretim tesisinde meydana gelen yangın ve patlama sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirdi. Ayrıca, 7 yetkili açığa alındı.

(ANKARA) - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretim yapılan bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve patlamaya ilişkin 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirildiğini, soruşturmanın selameti açısından 7 yetkilinin açığa alındığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyl Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen bir iş yerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, kazayla ilgili olarak 2 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiği, sürecin tüm yönleriyle titizlikle takip edildiği bildirildi. bildirdi.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) personeli hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın selameti açısından SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
