Kocaeli'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 04.00 sıralarında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Başka bir alana sıçrama ihtimali kalmayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi. İslamoğlu, '04.07'de haber merkezimize ilk ihbar düştü. Biz olay yerine hızlı bir şekilde Gebze, Çayırova, Dilovası, Beylikbağı ve diğer ilçelerimizde bulunan itfaiye araçlarımızla hızlı bir şekilde olay yerine vardık. 04.10'da olay yerine geldiğimizde tamamen yanar vaziyetteydi. Burası bir lojistik depo. İçerisinde çeşitli malzemelerin depolandığı bir depo. İçerisinde gıda, beyaz eşya sektörünün, esans sektörünün kullanmış olduğu malzemeler yanar vaziyetteydi ve etrafında çok farklı fabrikalar vardı. Biz ilk önce geldiğimizde bu fabrikalara sirayeti engelledik, önledik. Hiçbir fabrikaya sirayet olmadan yangın kontrolümüz altına alındı. Şu anda da yangını tamamen söndürmek üzereyiz. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

'KONTROL ALTINA ALINDI'

Ömer İslamoğlu, 6 saatlik çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, 'Yaklaşık 6 saatlik çalışmamız neticesinde yangını kontrol altına aldık. Yaklaşık 47 tane itfaiye aracımız, 132 itfaiye personelimizle beraber çevre ilçe belediyelerimizden gelen su tankerlerimizle beraber halen soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Fabrika yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre özellikle esans sektöründe kullanmış oldukları kimyasalların olduğu, gıda sektöründe, beyaz eşya sektöründe olan malzemelerin olduğu bir antrepo olduğunu söylediler. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanın, toplamda da 21 bin metrekarelik açık alanda da yine depolama malzemeleri vardı. Tamamen yanmış vaziyette ama hiçbir fabrikaya, diğer alanlara sirayet etmeden yangın kontrollü şekilde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da tamamen söndürmüş olacağız' diye konuştu.

Görünü Dökümü

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-Soğutma çalışmalarından görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu açıklaması

HABER-KAMERA Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİRKOCAELİ,(DHA)-