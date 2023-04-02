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Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden O.B. idaresindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Denizli Gebze Güncel Haberler

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