Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Denizli Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden O.B. idaresindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel