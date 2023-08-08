Kocaeli'deki TMO silosunda patlama: Yaralılar taburcu oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu oldu. Patlama sırasında yaralanan işçilerden biri yanık ünitesine sevk edildi, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkan işçilerden Şükrü Tarık Kara, "Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm" dedi.

Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan 12 işçiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.