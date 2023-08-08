Kocaeli'deki TMO Silosu Patlaması İnceleme Altında

Kocaeli'de dün Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlama sonrasında cumhuriyet savcısı bugün olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında dün saat 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte toz ve dumanlar yükselirken, vatandaşlar şiddetli ses ve sarsıntıyla deprem olduğunu düşünmüştü. Patlama sebebiyle 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Patlamanın, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı meydana geldiği ihtimali üzerine durulurken, olay yeri inceleme ile TEM ekipleri de geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek, detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - KOCAELİ