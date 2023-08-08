Kocaeli'deki TMO silolarındaki patlamada yaralanan güvercinler tedavi ediliyor

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarındaki patlamada yaralanan güvercinler, Ormanya'da tedavi ediliyor. Patlamada çok sayıda kuş telef oldu, bazıları ise yaralandı. Yaralanan güvercinler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin ilgilendiği güvercinler, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.