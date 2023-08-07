Kocaeli'deki TMO Silolarında Patlama: 12 Yaralı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli'ndeki patlamaya ilişkin; "Derince İlçemizde bulunan TMO silolarında meydana gelen patlamada 12 kardeşimiz yaralanmış olup süratle hastanelere sevki sağlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Soğutma ve inceleme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuz'un açıklaması şöyle:

"Derince İlçemizde bulunan TMO silolarında meydana gelen patlamada 12 kardeşimiz yaralanmış olup süratle hastanelere sevki sağlanmış ve tedavilerine başlanmıştır. Soğutma ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun."