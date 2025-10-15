Kocaeli'deki TMO Patlamasında 6 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, patlamada ölen Elif Dayıoğlu'nun eşi müşteki Arif Dayıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.S. ve O.T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını savunarak, tekrar bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Müşteki Arif Dayıoğlu, şikayetçi olduğu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, bir önceki celsede çağrılan tanık M.K. gelmediği için dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayla ilgili başmüdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.