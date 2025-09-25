Haberler

Kocaeli'deki Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 Eylül'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tutuklananların sayısı üç oldu. Olayla ilgili E.Ç. de tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de çıkan silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanında bulunan tabancayla Yiğitdoğan'a ateş etmişti.

Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve 18 yaşından küçük olan Ş.S. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanmış, Ş.S. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
500
