Kocaeli'deki Silahlı Saldırıda Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de çıkan silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanında bulunan tabancayla Yiğitdoğan'a ateş etmişti.

Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve 18 yaşından küçük olan Ş.S. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanmış, Ş.S. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.