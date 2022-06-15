Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan C.H. ile alacak verecek meselesi nedeniyle evine gelen Y.Y. arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine C.H. tabancayla Y.Y'ye ateş etti. Ağır yaralanan Y.Y. sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı, C.H. ise gözaltına alındı. AA / Şahin Oktay - Güncel Alikahya Kocaeli Fatih Güncel Haberler

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