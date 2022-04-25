Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile T.E. arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında ateş açılması üzerine T.E. sol bacağından yaralandı.

T.E. arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.