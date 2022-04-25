Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'deki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki silahlı kavgada bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile T.E. arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavga sırasında ateş açılması üzerine T.E. sol bacağından yaralandı.

T.E. arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Polis, firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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