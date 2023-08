Kocaeli'deki Patlamaya Müdahale İçin Can Kurtarma Botu Olay Yerinde Bekliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Kocaeli'deki patlamaya ilişkin; 'Can kurtarma botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup botumuz olay mevkisinde tedbiren beklemektedir' açıklamasını yaptı. Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında bugün saat 14.40'ta patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Patlamada; 12 kişinin yaralandığı, iki kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda can kurtarma botunun olay yerinde tedbiren beklediğini açıkladı. KEGM'nin yaptığı paylaşım şu şekilde: 'Kocaeli Safi Derince Port Limanı'nda meydana gelen patlama ihbarı üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup botumuz olay mevkisinde tedbiren beklemektedir.'