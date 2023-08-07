Kocaeli'deki Patlamaya İlişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'nde bulunan Toprak Mahsuller Ofisi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, limanda bulunan gemilerde herhangi bir hasar olmadığı ve can kurtarma botunun olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'nde bulunan Toprak Mahsuller Ofisi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, limanda bulunan gemilerde herhangi bir hasar olmadığı, KIYEM-3 botunun ve şark römorkörünün hazır olarak bekletildiği vurgulanarak, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine yönlendirilmiştir. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Tuzla'da konuşlu bulunan şark römorkörümüz kalkışa hazır beklemektedir. Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. TMO silolarında yaşanan patlamanın kıyıdan içeride olması dolayısıyla KIYEM-3 botumuz olay yerinde hazır bir şekilde beklemektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA