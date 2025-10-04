Haberler

Kocaeli'deki Patlamada İki İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde inşaat halindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada ölen işçilerin kimlikleri belirlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

PETROKİMYA TESİSİNDEKİ PATLAMADA ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapım aşamasında olan petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada ölen işçilerin Abdurrahman Kanber ile Murat Fırtına olduğu tespit edildi. Bölgede ekiplerin incelemesi sürüyor.

TRAFİKTE SIKIŞTIRILAN SÜRÜCÜ, ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN KAZA YAPTI; 1 AĞIR YARALI

ADANA'da bir sürücü tarafından sıkıştırılınca şerit değiştirmek isteyen G.K.'nin kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Girne Bulvarı üzeri Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre; kendisini sıkıştıran araç nedeniyle şerit değiştirmeye çalışan ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden G.K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.G., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza, arkadan gelen başka aracın kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

