Kocaeli'deki patlamada 6 yaralı taburcu oldu
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesindeki TMO silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sının tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.
6 YARALI TABURCU OLDU
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 yaralıdan 6'sının taburcu olduğunu duyurdu. Vali Yavuz, paylaşımında, "Derince ilçemizde TMO silolarında dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 kardeşimizden 6'sı tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel