Kocaeli'deki Parfüm Deposundaki Yangınla İlgili 3 Gözaltı Kararı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm deposundaki yangın ile ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Kocaeli'nde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır" diyerek Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildiren Tunç, "Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.