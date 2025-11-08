Kocaeli'deki Parfüm Deposunda Yangın: Adli Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm deposundaki yangın ile ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısında Kocaeli'nde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet Başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Olayda altı kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Hayatını hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir daha böyle acıları yaşamamızı da temenni ediyorum. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülecektir. Bu konuda sorumluluğu bulunanlarla ilgili zaten gerekli kararlar elbetteki verilecektir."