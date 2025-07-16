Kocaeli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve hava destekli ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında geniş alanda hasar meydana geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 7 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, geniş alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel