Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'deki nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, HDP tarafından 19 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, HDP tarafından 19 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, HDP'nin, Mevlana Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanında düzenlediği etkinlikte, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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