Kocaeli'deki limanda oy verme işlemi sürüyor

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında Safiport Derince Uluslararası Limanı'nda belirlenen alana sandık kuruldu.

Oy verme işleminden önce yemin eden sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanıyor.