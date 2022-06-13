Kocaeli'deki kontrollerde 93 araç trafikten men edildi - Haberler

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Kocaeli'deki kontrollerde 93 araç trafikten men edildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'deki kontrollerde 93 araç trafikten men edildi

Kocaeli'de genel trafik uygulaması ile servis araçlarına yönelik denetimlerde sorgusu yapılan 9 bin 217 araçtan 93'ü trafikten men edildi.

Kocaeli'de genel trafik uygulaması ile servis araçlarına yönelik denetimlerde sorgusu yapılan 9 bin 217 araçtan 93'ü trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde trafik uygulaması, toplu taşıma ve servis aracı denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 7 bin 946 şahsi araçtan 82'si, 1271 toplu taşıma ve servis aracından ise 11'i trafikten men edildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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