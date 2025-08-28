Kocaeli'deki İnşaatta Hayatını Kaybeden Öğrenci Memleketinde Defnedildi
Kocaeli'de bir inşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan, Kayseri'de toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve mahalleli katıldı.
Kocaeli'de bir inşaatta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi.
Körfez ilçesindeki çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşüp 2 gün önce hayatını kaybeden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan'ın cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'ne getirildi.
Türkaslan için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkaslan'ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı.
5 kardeşten en küçüğü olan Türkaslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel