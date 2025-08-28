Kocaeli'deki İnşaatta Hayatını Kaybeden Öğrenci Memleketinde Defnedildi

Kocaeli'de bir inşaatta çalıştığı sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi.

Körfez ilçesindeki çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşüp 2 gün önce hayatını kaybeden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan'ın cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'ne getirildi.

Türkaslan için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkaslan'ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı.

5 kardeşten en küçüğü olan Türkaslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.