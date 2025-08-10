Kocaeli'deki Fabrika Yangını Üç Tesisin Zarar Görmesine Neden Oldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, endüstriyel mutfak malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın, bitişikteki 2 fabrikaya daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde endüstriyel mutfak malzemesi üretimi yapan fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki polyesterden süs eşyası üretilen fabrika ile içerisinde boyahane ve elektrik bölümü bulunan başka bir fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Kocaeli kent merkezi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 fabrikada da zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),