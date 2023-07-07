Kocaeli'deki ATY Hazırlama Tesisi'nde Yoğun Duman Oluştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde geri dönüşüm malzemelerinin kimyasal reaksiyona girmesi sonucunda yoğun duman oluştu. Aynı yerde 2 gün önce de benzer bir olay yaşanmıştı.

2 gece arayla aynı tesiste yoğun dumanlar ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde geri dönüşüm malzemelerinin kimyasal reaksiyona girmesi neticesinde yoğun duman oluştu. Aynı yerde 2 gün önce de aynı olayın yaşanması ekipleri yeniden harekete geçirdi.

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerindeki ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal reaksiyon neticesinde yoğun duman ve koku etrafa yayıldı. 2 gün önce aynı olayın yaşandığı bölgeye ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaklaşık 1 saatin ardından yoğun duman tahliye edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.