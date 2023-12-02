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Kocaeli'de Zorunlu Kış Lastiği Denetiminde 34 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Kocaeli'de yapılan zorunlu kış lastiği denetiminde 34 sürücüye para cezası kesildi. Denetimler, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması ve olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında yapılan denetimde 34 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2023-1 Nisan 2024 tarihlerinde kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, oluşturulan denetim noktalarında 1858 aracı kontrol etti.

Ekipler tarafından 34 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı veya uygun olmayan lastikle seyahat ettiği tespit edilerek, sürücülerine toplam 87 bin 312 idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

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