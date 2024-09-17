Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evden 625 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, zanlılar S.Y. ile N.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Kadın şüphelilerden S.Y'nin 40, N.Y'nin ise 64 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.