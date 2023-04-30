Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde 1 servis minibüsü, 1 hafif ticari araç ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.K. ile D.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title