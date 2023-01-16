Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yolcu otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü S.C. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Kocaeli Gebze Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.