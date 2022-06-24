Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Terminal Caddesi kesişiminde, Y.D. idaresindeki 41 ADA 120 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 41 AHC 914 plakalı otomobil çarpıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen C.B'nin kullandığı 34 EUD 711 plakalı kamyonet de kazaya karıştı.

Kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title