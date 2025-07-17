Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Kocaeli'nin Dilovası kesiminde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 otomobil karıştı. Ulaşımda aksama yaşanırken, bir hamile kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde, Diliskelesi tünelinde 5 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, hamile olduğu öğrenilen F.S.L'yi tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Öte yandan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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