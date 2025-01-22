Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gebze'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde Cihan S. idaresindeki 34 DFA 586 plakalı minibüs, Mehmet D. yönetimindeki 34 LCF 602 plakalı servis minibüsü ve Ali B'nin kullandığı 41 P 1903 plakalı servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali B. ile araçtaki 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.