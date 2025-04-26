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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden yavaşlayan trafik nedeniyle 4 otomobil ve bir cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde aniden yavaşlayan trafik nedeniyle 4 otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde giden, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 DE 432, 34 DES 900, 41 FR 999, 41 EN 411 plakalı otomobiller ve 41 GHA 754 plakalı cip, aniden yavaşlayan trafik nedeniyle çarpıştı. Kazada araçlardaki yolculardan G.Ö., F.K. ve H.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili incelme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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