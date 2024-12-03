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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Tır, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balçık Mahallesi bağlantı yolu Mustafa Kemal Caddesi mevkisinde S.B. idaresindeki 34 ECA 901 plakalı tır, F.D'nin kullandığı 34 UC 0255 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 28 ACM 085 plakalı kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sürücü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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