Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1 kamyon, 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ve 7 otomobil olmak üzere toplam 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),