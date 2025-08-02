Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi mevkisi D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1 kamyon, 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ve 7 otomobil olmak üzere toplam 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi

Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.