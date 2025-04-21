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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Tır ve 1 Kamyon Karıştı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Tır ve 1 Kamyon Karıştı
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 tır ve bir kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, ancak trafik bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tır ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun İzmit ilçesi Ankara istikametinde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G'nin kullandığı 06 FCE 783 plakalı tır ve İ.Ö yönetimindeki 06 CON 696 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
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