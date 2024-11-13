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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Gebze geçişi Yumrukaya mevkisinde 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 SUV tipi aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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