Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 araçla meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. D-100 kara yolunun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden N.B. idaresindeki 41 P 4390 plakalı servis minibüsü, F.O. yönetimindeki 41 AJJ 565 plakalı hafif ticari araç, İ.A. idaresindeki 41 SK 110 plakalı otomobil ve E.Y. yönetimindeki 34 MOV 672 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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