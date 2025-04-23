Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, Karamürsel'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklüçeşme mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden A.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.
Trafik kazasında bir kişi yaralandı
Gebze ilçesinde 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazasında yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Alemdar Köprüsü mevkisinde 2 otomobil ile 1 hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Tırda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden tırın balatasının aşırı ısınması nedeniyle araçta yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.
Binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Karamürsel ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayacık Mahallesi 210. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle, binanın çatısı ve evin bir bölümünde hasar oluştu.