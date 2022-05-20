Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı - Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Güney yan yolda D.A. idaresindeki 34 M 5833 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyir halindeki B.B. yönetimindeki 41 UJ 853 plakalı otomobil ve E.G'nin kullandığı 36 AE 649 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücü B.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.