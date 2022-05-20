Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi Topçular kavşağında C.G. idaresindeki 41 P 4666 plakalı işçi servisi ile Ü.A. yönetimindeki 34 JC 6573 plakalı hafif ticari araç, K.A. yönetimindeki 06 EC 1184 plakalı otomobil ve C.K'nin kullandığı 34 KV 1874 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen servisteki işçiler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 4 işçi ile hafif ticari araçta bulunan Z.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Z.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından bölgeyi terk ettiği belirtilen servis sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Tragger, Kocaeli, Gebze, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title