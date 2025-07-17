Kocaeli'de Zincirleme Kaza: Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen zincirleme kaza sonrasında hamile bir kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otoyolda trafik kontrol altına alındı.

ANADOLU Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dilovası ilçesi Diliskelesi Tüneli mevkisinde, Ankara istikametine seyir halinde olan A.S.F., M.Ş., H.T., H.Ç. ve O.N. yönetimindeki 5 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hamile olduğu öğrenilen F.S.L. isimli kadın tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.S.L. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Haber-Kamera: Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi

Mutfağa giren küçük çocuk, korkunç şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.