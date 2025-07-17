Kocaeli'de Zincirleme Kaza: Hamile Kadın Hastaneye Kaldırıldı

ANADOLU Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi.

Dilovası ilçesi Diliskelesi Tüneli mevkisinde, Ankara istikametine seyir halinde olan A.S.F., M.Ş., H.T., H.Ç. ve O.N. yönetimindeki 5 otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hamile olduğu öğrenilen F.S.L. isimli kadın tedbir amacıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde F.S.L. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.