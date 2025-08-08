Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 2 Cip, 2 Otomobil ve 1 TIR Çarpıştı

TEM yolu Kocaeli geçişinde Ankara istikametine seyreden araçların karıştığı zincirleme kazada can kaybı olmadan trafik kontrollü hale getirildi.

TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara istikametine 2 cip, 2 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 2 cip, 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyol jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ankara istikametinde oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
