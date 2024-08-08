Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 15 Kişi Yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Gültepe Tüneli'nin içerisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada farklı araçlarda bulunan 15 kişi, yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti 1 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Otobüslerdeki yolcular da çağrılan başka otobüslerle gidecekleri yere doğru yola çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel